VIDEO | Kaja Kallas: Keskerakonna otsus on kummaline

Kaja Kallas sõnas, et läbirääkimiste alguses kohe läbirääkimised välistada on lihtsalt kummaline. "Mina ei ole punaseid jooni paika pannud. Kui ma kinnitan üle, et me täidame oma peamist valimislubadust. Kui selle põhjal välistatakse läbirääkimiste algus, siis mina ütleks, et ei tunnustata valimiste tulemust," sõnas Kaja Kallas.

Vaata videot!