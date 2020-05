VIDEO | Kaitsevägi valvab piiri drooniga

„Mehitamata õhusõiduki kaamerast avanev pilt annab maapinnal toimuvast liikumisest peaaegu sama hea ülevaate kui helikopter. Riigipiiri kontrollimise muudab sellise vahendi kasutamine kindlasti kiiremaks ja võimalikele rikkumistele reageerimise operatiivsemaks,“ ütles 2. jalaväebrigaadi staabiohvitser major Robert Kase.

Kaitsevägi toetab PPA seirevõimekust mehitamata õhusõidukiga Stream C, mida toodab Eesti kaitsetööstusettevõte Threod. Stream C on vaatlusdroon, mida kasutatakse peamiselt luureülesannete täitmiseks. Õhusõiduk võib tõusta kuni 3000 meetri kõrgusele ning selle lennuaeg on kuni kuus tundi.

Kaitsevägi on eriolukorra kestel toetanud teisi riigiasutusi mitmel moel, näiteks nii meditsiiniliste maskide kui aprillis Kuressaares üles seatud välihaigla võimekustega. Kaitseliidu vabatahtlikud on samal ajal toetanud politsei- ja piirivalveametit nii riigipiiril patrullides kui koroonaviiruse testimiseks üles seatud kontrollpunktides.