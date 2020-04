VIDEO | Kaitseministeeriumi osakonnajuhataja selgitab, miks on terviseametis koroonakriisi ajal nii palju kaitseväelasi

Magnus selgitas, et kaitsevägi ja kaitseliit on õppustel pikalt harjutanud kriisiaegset juhtimist. Täna on nad terviseametile toeks oma teadmistega kriisihaldusest.

Magnuse sõnul aitavad kaitseväelased ja kaitseliitlased terviseametit selle staabist läbi käiva info süstematiseerimisel, aitab staabi nõupidamisi läbi viia ja staabi struktuuri kohandada.

"Kriiside korral, on ta siis sõjaline kriis või tsiviilkriis, on ennekõike põhiline element olukorrateadlikkuse loomine," ütles Magnus. Kuna praeguse kriisi korral on mõjutatud peaaegu kõik eluvaldkonnad, siis on nad kõik ka kaasatud.

"Siin on väga hea praktiline õpikogemus just nendele inimestele, kes on kriisistruktuuris juhtivatel kohtadel, kuidas seda olukorrateadlikkust ühetaolisena hoida, kuidas võtta mõnel puhul olukorrateadmatuses vastu õigeid otsuseid ja osata näha nähtamatut, mida kriis võib kaasa tuua, mängides läbi erinevaid stsenaariume," ütles Magnus.

Ta selgitas, et terviseameti staapi tuleb emaile, haiglate raporteid, partnerteenistuste olukorra ülevaateid, infopäringuid. Seda infot tuleb korrastada ja suunata.

Ka kaitseväelased õpivad praegusest kriisist. Ta tõi selle näiteks Kuressaare haigla juurde üles pandud kaitseväe välihaigla, mille ülesandeks on sõja ajal haavatute ravi, aga mis praegu tegeleb viirushaiguse tõrjumisega. Lisaks tegevväelastele on seal ka 15 ajateenijast parameedikut, kes saavad harjutada parameediku tööd.

Samal ajal valmistub suur hulk kaitseliitlasi koos politseiga avaliku korra kaitsmiseks ja saavad selleks politseilt väljaõpet. Naiskodukaitsjad panustavad kriisiinfotelefoni 1247 töösse ja saavad loodetavast hea praktilise kogemuse, kuidas kriisis toime tulla.

