VIDEO | Kadri Simson sai endale ihaldatud energeetikavoliniku portfelli

Sellega lõppevad pikad spekulatsioonid selle üle, millise rolli võiks endale Keskerakonna poliitik saada.

Simson selgitas, et Euroopa liigub säästvama energiakasutuse poole ning peab seega keskenduma innovatsioonile. Pole veel selge, kui suur Simsoni meeskond hakkab olema.

Simson ütles, et Euroopa liit ei tohi tugineda liiga palju ühele energiatootjale. Sääraseid piirkondi on praegu Euroopas mitu, millel on oht kõrgeks energiahinnaks, kuna pakkujaid on vähe. "Euroopa liidus peavad inimesed tarbima erinevatest allikatest energiat, et me ei muutuks sõltuvaks," rääkis Simson.

Kuigi Eesti on põlevkiviriik, püsib Eesti ka roheenergia osas heas seisus ning keskkonnasäästliku energia eesmärgid Simsoni sõnutsi siin täidetakse. "Oleme nii palju rohkem roheenergiat tootnud, et saime kaks aastat tagasi teha Luksemburgiga tehingu kvoodi müümiseks," selgitas ta.

Simson nentis, et ta ei kõnele piisavalt hästi prantsuse keelt ning plaanib seda tööks Brüsselis juuurde õppida.

Kadri Simson on ise viidanud, et tal on juttu olnud majandusega seotud portfellist. Nädalavahetusel hakkasid levima spekulatsioonid, nagu võiks see olla rahvusvahelise koostöö ja arengu portfell, kuid neid väiteid ei soostunud Kadri Simson kommenteerima. Politico on kirjutanud, et Simson võiks endale saada energeetikavoliniku portfelli.

Ursula von der Leyenist saab komisjoni president ning hispaanlane Josep Borrell on komisjoni kõrge esindaja.