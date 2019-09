VIDEO | Kadri Simson ei lähe Brüsselisse vahevolinikuks

"Varem ei olnud põhjust arvata, et see tööle asumine nii kaua aega võtab. Praegusel hetkel ma oleksin esmakordses olukorras nii iseenda jaoks kui ka Euroopa parlamendi jaoks, kus tuleks teha kahte kuulamist korraga ja sellel esimesel protsessil ehk lõpetavas Junckeri kabinetis tööle asumisel ei ole täna enam sellist mõtet, nagu oli juunis," selgitas Simson Delfile.

Tema sõnul kedagi vahevolinikuks Eestist ei saadeta ning Junckeri komisjon järgnevateks nädalateks lõpetab oma pooleliolevaid asju. "Esialgne mõte oli see, et Eesti on laua taga, kui arutatakse järgmist eelarveperioodi, aga paraku on ka Euroopa komisjoni loogika see, et sel hetkel, kui tuleb Ursula von der Leyen välja uute portfellidega, siis kogu tähelepanu juba keskendub uuele komisjonile ja nendele prioriteetidele,"

"Ma ei võida sellega suurt aega, sest ma juba homme lähen Brüsselisse ja juba ülehomme on mul esimesed töökohtumised seoses selle portfelliga, mis mulle määratakse," lõpetas Simson vahevoliniku rollist loobumise tagamaade selgitamise.

Simson on Eesti kandidaat peagi ametisse astuva Ursula von der Leyeni juhitava uue komisjoni koosseisu. Simsoni enda sõnul on valitsuse tänane samm vajalik, et nii Eesti kui ka Euroopa Parlament saaks keskenduda peagi algavatele kuulamistele ja tööle, mis on seotud tulevase Euroopa Komisjoni koosseisuga.