VIDEO | Ka Mart Helme sai peaministrilt tordi! Suur tordiarutelu valitsuse pressikonverentsil

Torditemaatika tõusis esmalt päevakorda eelmisel reedel, kui homoseksuaalidesse suhtumise pärast tekkinud kriis valitsuseliikmete jaoks lõppes ja Vikerraadio vahendusel tuli välja, et peaminister on selle puhul EKRE esimeest Martin Helmet tordi ja tänukaardiga premeerinud.

Täna tulid praeguse valitsuse vastu juba eelmise aasta kevadest protestimas käinud MTÜ Süvariigi esindajad valitsuse pressikonverentsi eel superministeeriumi ette, et peaministrilegi omalt poolt sada torti kinkida.



"Hea Jüri Ratas! Tort raske töönädala eest võib olla tunnustus. Aga kui see töö on paljudele haiget teinud, kas see siis oli ikka õigel kohal? Olgu need tordid selle üle järelemõtlemiseks," seisis tordiaktsiooni üleskutses.

Tänutort sai mõistagi palju kõneainet ka pressikonverentsil, kus Ratas ütles algatuseks, et tema lastetoa õpetuse kohaselt toiduga ei mängita. "Toidu raiskamine teeb meele kurvaks, ütleme nii," tõi ta välja hoolimata sellest, et tordid päeva lõpuks toidupanka viidi.

Ratas ütles omapoolse tordijagamise selgituseks, et valitsuskriis oli raske ja kriisi tulipunktis olnud valitsuse liikmetele ta tänutäheks tordi saatiski. "Torti naeruvääristada.. minu meelest see on nagu imelik," ütles ta.

"See nädal aega oli kogu koalitsiooni, eeskätt erakonna esimeestele väga keeruline. Üks tort läks muide ka Viljandisse. Kahju, et seda pilti ei ole," ütles Ratas.

Ratas selgitas korduvalt, kuidas koalitsioonipoliitikutele olid need päevad võimuliidu jätkamise nimel töötamise näol väga rasked. "Ma arvan, et see koalitsioon on täna parim koalitsioon Eestile," rõhutas Ratas, mille eest valitsuspartnerid tordi välja teenisid.

"Ma ütlesin aitäh selle nädala eest. Oli tõesti keeruline, et leida lahendus. Ja selle lahenduse need kolm erakonda leidsid," rõhutas peaminister.

Olgu siinkohal mainitud, et kriisi lahenduseks oli see, et Mart Helme ei pidanud oma sõnade eest vabandama ega tagasi astuma, vaid nõustuma edaspidi põhiseaduse paragrahvidega, mis keelab diskrimineerimist ja kindlustavad sõnavabadust. Lisaks pidi Mart Helme oleme nõus sellega, et abielu mõiste üle toimub rahvahääletus kokkulepitust varem.