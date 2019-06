VIDEO | Jüri Ratas: valitsus on põlevkivienergia kriisi lahendamiseks kulutanud palju päevi ja tunde

Ratase sõnul on tegemist terava sotsiaalmajandusliku tuleb leida võimalusi, et kriisist puudutatud inimesi ei koondataks. Samas Eesti keskkonnapoliitika nii või teisiti liigub iga päev selles suunas, et põlevkivist elektri tootmine väheneb ja ökoloogilise jalajälje vähendamise osas on see iseenesest õige suund. Samas tuleb leida viise, kuidas põlevkivi rohkem väärindada.

Lähiajal kavatseb peaminister ka ise Ida-Virumaad külastada ja koondamist kartvate energeetikute ning kaevuritega kohtuda.