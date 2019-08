Ratas kinnitas pärast kohtumist presidendiga, et valitsus toimib ja nii tema kui ka Mart Helme töötavad selle nimel, et töörahu säilitada.

Küsimusele, kas Mart Helme peaks Elmar Vaheri ees vabandama, vastas Ratas, et ühiskonnas pole kunagi andestust ja vabandamist liiga palju.

“Meil on olnud ilus suvi,” lisas peaminister.

Ajakirjaniku küsimusele, mida Ratas tema umbusaldamisest arvab, vastas ta: “Mis ma oskan selle kohta öelda. Minu meelest see on tore, et Reformierakond on tulnud välja esimese poliitilise algatusega sel suvel. Eks neil ole keeruline seal opositsioonis olla."

