VIDEO | Jüri Ratas: üks protsent riigieelarvest teadusele - see on ajalooline samm

"Kunagi ei ole võimalik kõiki taotlusi rahuldada," ütles Ratas. Ta nentis, et praeguses kriisis on ka prognoosimine raske ja prognoosid erinevad oluliselt.

Ta tõi aga eraldi välja, et teadus- ja arendustegevuseks läheb järgmisel aastal üks protsent SKPst. "See on väga ajalooline ja oluline samm," leidis peaminister.

Ta tõi esile ka erakorralise pensionitõusu, keskmine vanaduspension tõuseb üle 20 euro kuus. Rahvapension tõuseb 30 eurot.

Koroonakriisi tõttu kannatavate ettevõtjate toetuseks on Ratase sõnul näiteks need suured investeeringud, mida riik teeb, nagu elamute, haiglate ja teede ehitus. Rahavoogudes on ka sees Kredexi erinevad uued toetusmeetmed ja fondid, et toetada ettevõtlust nii kriisiabi, infotehnoloogia ja rohetehnoloogiate valdkondades. Samuti on eelarves sees vesinikutehnoloogia arendamise toetused.

Mis puudutab töötuid, siis valitsus tõstis mõne kuu eest töö kaotanud inimeste toetuseid. Mõned toetused on juba jõustunud, teised jõustuvad uuel aastal.