VIDEO | Jüri Ratas: teise samba muutmine vabatahtlikuks ja kogutud raha tarbimisse võtmine ei ole mõistlik

Kameeleonilegi au tegeva elegantsiga on peaminister Jüri Ratas muutnud ka oma seisukohti pensionireformi asjus. 2018. aasta mais valitsuse pressikonverentsil kõneles ta järgmist: "Pensioni kogumine ette on vananevad ühiskonnas minu arvates vajalik, vastasel juhul tuleb suurendada tuleviku põlvkondade maksukoormust, kui soovime, et pensioni ja palga suhe ei väheneks tulevikus. Teine sammas on Eesti riikliku pensioni osa, selle muutmine vabatahtlikuks ja juba kogutud raha tarbimisse võtmine tähendab, et inimesed peavad olema valmis leppima madalama pensioniga tulevikus. Kuna eesti pensionid ei ole ülemäära kõrged, siis ei ole kindlasti mõistlikud need ettepanekud, mis viivad või võivad viia pensioni vähenemiseni."

Eilseks oli Jüri Ratas aga erakond Isamaa peamise valimislubaduse, teise sambasse kogutud pensioniraha vabasse kasutusse andmise osas otsustavalt oma seisukohta muutnud. Keskerakonna volikogu liikmetele esinenud erakonna esimees Jüri Ratas ütles, et "valitsuse pensionisüsteemi reformi eesmärk on tagada inimestele väärikas vanaduspension ning vähendada ebavõrdsust ühiskonnas. Soovime teha pensionisüsteemi paindlikumaks ning solidaarsemaks, et vastata paremini inimeste vajadustele ja ootustele."