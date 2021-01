VIDEO | Jüri Ratas tagasiastumisest: tegemist on väga tõsise kahtlustusega ja see oli ainuvõimalik samm

Jüri Ratas sõnas, et teavitab homme valitsust oma tagasiastumisest, aga tuleb seni ametit pidada, kuni uus valitsus on koos. Ta selgitas, et koroonaviiruse tõttu, aga ka muude kohustuste pärast peab praegune valitsus tegutsema, aga suuri poliitilisi algatusi nad ei tee. Ratas kinnitas, et viitas sellega abielureferendumile.

Keskerakonnale esitatud kahtlustus viitab taas sidemele rahaskandaalide ja Tallinna linnavõimu vahel. "Kas Tallinna linnavõim on aus või mitte, annavad uurimisorganid. Nagu on eile öeldud, siis viimases kaasuses Ratas ei tea, et kahtlustavana oleks sees Tallinna linnasüsteemis töötavaid inimesi," kõneles peaminister.

Ratas pidas tagasiastumist sääraste kahtluste valguses ainuõigeks sammuks. “Ma arvangi, et see on Eesti poliitikas uus tase, mis on ette pandud ja arvan, et see nii peabki olema. Tegemist on väga tõsise kahtlustusega, ma olen öelnud, et usaldan Eesti õiguskaitseorganeid ja sel hetkel, kui Keskerakonna peasekretär on saanud kahtlustuse, erakond ka, see on ainuvõimalik samm."

Jüri Ratas ütles, et Keskerakond saab rahaliselt hakkama, kuigi seis on keerumine. “Olen neli aastat erakonna suhtumist ja käekirja muutnud,” väitis peaminister. “Muutumiste teel on ainuvõimalik otsus näidata, et muster on muutunud,” lisas Ratas ja selgitas, et ta oleks võinud peaministrina oodata ära kohtuotsuse, aga ta ei pidanud seda võimalikuks.

“Keskerakond kindlasti muutub puhtamaks. Ma ei tea, kui sageli kahtlustuse faasis väga selgeid poliitilise vastutuse samme on tehtud,” ütles Ratas.

Ratas arvestas, et nad on valmis olema nii opositsioonis kui koalitsioonis. “Ma ei ole Kaja Kallasega sõnumeid vahetanud,” lisas ta.

Ratas uskus, et luuakse enamusvalitsus. Kas Ratas jätkab Keskerakonna juhina, ta ei täpsustanud. “Olen kaks tundi maganud, see pole olnud tõesti laual,” väitis ta. Ratas