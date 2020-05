VIDEO | Jüri Ratas Saaremaal: kriis on seljatatud, keskendume nüüd tulevikule

Peaminister avaldas lootust, et paljud Eesti inimesed leiavad tänavu suvel tee koroonakriisiis küvasti pihta saanud Saaremaale.

„Saaremaa külastamine ning sealsete inimestega kohtumine on minu jaoks erakordselt oluline. Tegu on piirkonnaga, mille elanikud on viiruse puhangut ning sellest põhjustatud tagajärgi kõige valusamalt tunda saanud. Loodan tänastel kohtumistel arutada, millist abi riik saab kriisikahjudega toimetulekuks pakkuda, kui ka seda, kuidas kehtivaid piiranguid leevendada nii, et saareelanike tervist ja elu kaitsvate reeglite järgimine oleks tagatud,“ sõnas peaminister.

Ratas ütles, et nüüd kus Eesti on inimeste ühiste pingutuste toel tervisekriisi ületanud, saame hoolikalt ja ettevaatlikult keskenduda igapäevaelu üles ehitamisele.

„Koroonakriis on ühel või teisel moel mõjutanud kõiki eestimaalasi. Eriti valusalt puudutas see saarlasi, kellest 26 pidid võitluses haigusega jätma oma elu. Kuigi raskused pole veel läbi, on nüüd käes aeg keskenduda tulevikule ning hakata tegelema sotsiaalsete ja majanduslike väljakutsetega,“ sõnas Ratas.

Saarte ettevõtjatele on kriis mõjunud raskelt, seepärast on riigipoolne tugi olukorra normaliseerumiseks äärmiselt oluline. Majandusmeetmete paketiga on saarte turismisektori toetamiseks eraldatud miljon eurot, mikro- ja väikeettevõtetele toetatakse 500 000 euroga, kohalike omavalitsuste tulubaasi toetamiseks on ette nähtud üks miljon ning investeeringuteks kolm miljonit eurot.

„Majanduse taaskäivitamisele saab kaasa aidata iga inimene. Hea ja lihtne viis selleks on sel suvel puhata kodumaal ning tarbida eestimaist toodangut,“ tõi peaminister näiteks.

Ratase sõnul on saareelanikud kogu kriisi vältel üles näidanud suurt kogukonnatunnet. „Tunnustan kõiki osapooli tehtud pingutuste ja tihtilugu ennastsalgava tegutsemise eest. Koostöö riigi, omavalitsuste, inimeste ja ettevõtete vahel on olnud laiapõhjaline ning seda kinnitasid mulle ka kõik tänased kohtumised. Kindlasti saame siit kaasa võtta mitmeid õppetunde, mis aitavad uuteks ootamatusteks paremini valmis olla ning oma inimeste elu ja tervist paremini hoida,“ kinnitas peaminister.