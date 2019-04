VIDEO | Jüri Ratas: president on saanud väga hästi hakkama

"Minu meelest president oli positiivne ja otsis tegelikult lahendusi ühiskonnas ja see ongi tegelikult presidendi roll," ütles Ratas Delfile. Ta lisas, et tuleb tasakaalukat arengut otsida, hoida ja edasi arendada ning president Kaljulaid on sellega saanud väga hästi hakkama.

Tänase Eesti Ekspressi Isamaa valimiseelsetest reklaamikulutustest rääkiva artikli kommentaariks ütles Ratas, et "deklareerida tuleb alati neid kulutusi, mida tehakse". Mingit sisulisemat hinnangut ei soovinud Ratas anda põhjendusega, et on teisest erakonnast.

Küsimusele, milliseks hindab Ratas väljavaadet, et Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa koalitsioon püsib järgmiste riigikogu valimisteni, vastas ta üksnes, et "aeg annab arutust".

President Kersti Kaljulaid ütles täna oma sõnavõtus enne valitsuse ametisse kinnitamist, et on jätkuvalt seda meelt, et Eestis on väärtuste kriis. Sida näitab mõnevõrra ka fakt, et koalitsioonierakondade juhid koos presidendiga veel enne valitsuse ametissekinnitamist avalikkuse ette astusid.

Kaljulaid tuletas Ratasele, Helmele ja Seedrile meelde, et nende ja nende erakondade poolt andis oma hääle 300 000 inimest, ent kõik Eesti inimesed peavad tundma, et nende valitsus seisab nende eest sõltumata inimese soost, elukutsest, vanusest, nahavärvist, kodusest keelest, maailmavaatest, seksuaalsest sättumusest, või mõnest muust tegurist.

President tänas koalitsioonierakondade juhte selle eest, et nad tulid Kadriorgu kordamaks üle põhimõtted, mis on kirjas põhiseaduses ja peaksid olema iseenesestmõistetavad.