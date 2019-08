Jüri Ratas ütles veel, et erinevalt Mart Helme teistpidisest arusaamast jätkab Elmar Vaher oma ametis.

Ratas on Mart Helme kutsunud enda juurde, et saada selgust tema mõtetes ja öelda välja oma mõtted antud teemal. Ratta sõnul saab see toimuma kolmapäeval, mil on Mart Helme esimene tööpäev peale puhkust.

