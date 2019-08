VIDEO | Jüri Ratas: PPA juhtum sai minu jaoks punkti! Läheme siit edasi

Ratas ütles, et tema on rahul siis, kui suudame minna edasi Eestiga, kus märkame, kes meie kõrval on. "Kus kõik tunneme vastutust."

Umbusaldushääletust toetas 40 saadikut, vastu oli 55. Ratas märkis, et koalitsioon näitas veendumust ja tahet edasi minna. "Seda need hääled näitasid."

Ratas peab loomulikuks, et suur osa küsimusi puudutas EKREt. "Mingid asjad ühiskonnas tõstatuvad ja saavad siis punkti. PPA juhtum sai punkti, läheme siit edasi."