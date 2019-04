VIDEO | Jüri Ratas polnud nõus Marti Kuusiku juhtumit lähemalt kommenteerima

Ratas kinnitas ajakirjanikele, et kohtus täna politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori Elmar Vaheri, riigi peaprokuröri Lavly Perlingu, justiitsminister Raivo Aegi ja siseminister Mart Helmega. Nii prokuratuuri kui ka PPA juhid andsid toimunust ülevaate.

Küsimusele, kas tal on põhjust arvata, et Marti Kuusik pole rääkinud tõtt, vastas Ratas, et politsei ja prokuratuur teevad oma tööd ja hetkel ei ole temal õigust seda kuidagi kommenteerida.

Ratas rõhutas, et Kuusik esitas ise tagasiastumise avalduse, mille tema esitas omakorda presidendile.