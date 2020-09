VIDEO | Jüri Ratas: pensioni erakorralise tõusu nimel olen valmis töötama

"Kui praegu arutame eelarvet, mida arutatakse veel kaks nädalat, siis see on kokku lepitud siis, kui kõik on kokkulepitud," oli Ratase vastus küsimusele, kas pensionitõusus saab kindel olla.

Peaministri kinnitusel on aga kindel see, et kaitsekulutused ületavad päris kindlasti 2% SKP-st. Mis saab aga saab teaduse rahastusest, pole esialgu selge. "Teaduse rahastus on järgmisel aastal eelarves olemas, küsimus on sellest, kui suur protsent see SKP-st on. Selle osas arutelud jätkuvad," ütles Ratas.

Ratas ütles aga, et valitsuses pole ühtegi erakonda, kes ei sooviks teaduse rahastamise suurendamist. "Lõppkokkuvõttes pannakse eelarve kokku rahaliste numbrite põhjal.

