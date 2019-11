VIDEO | Jüri Ratas: mul pole Lemetti tööle etteheiteid, ta võib ametnikukarjääri jätkata

Jüri Ratas ütles mitut puhku, et tal ei ole Illar Lemetti tööle mindgeid selgeid etteheiteid. Küsimustele, et miks siis oli vaja kogenud ametnikku, kes lahtilaskmise korral pealegi veel kohtuga ähvardab, lahti lasta, Ratas otsesõnu ei vastanud. Ta ütles vaid, et Lemetti lahtilaskmine oli "vajalik, et lahendada juhtimiskriisi".

Juhtimiskriisile viitas ratas veel mitu korda, samas täpsustamata, milline oli Lemetti negatiivne roll selles kriisis. Ametist vabastatud minister Mart Järvik päevis Rataselt küll laidusõnu: peaminister ütles, et kahtlused pole hajunud, et riigisekretär Taimar Peterkopi aruanne näitas, et Järviku tegevus on küsitav. Lemetti kohta Ratas pressikonverentsil midagi sellist ei öelnud, märkis hoopis, et Lemetti võib ametnikuna jätkata mõnel muul positsioonil.

"Mul ei ole Lemettile ühtegi konkreetset etteheidet, vabastasime ta selleks, et tekiks joon vahele, et juhtimiskriis lõppeks," ütles Ratas.

Kas Lemetti tuli vabastada nö kättemaksuks, et EKRE oma näo säilitaks ja ikka valitsusse jääks? Või oli see vajalik, kuna maaeluministeerium jääb ikkagi EKRE kätte? Ratas ei vastanud selgelt neilegi küsimustele, tõi taas esile "juthimiskriisi" ja vajaduse seda ohjata.

Lahkuv minister saab oma tehtud töö eest kompensatsiooni, kinnitas Ratas, hüvitis on ette nähtud ka ametist vabastatud kantslerile: mõlemale kuue kuu palk.