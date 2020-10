VIDEO | Jüri Ratas: minu jaoks on Mart Helme väljaütlemine väga suur ja põhimõtteline probleem

“Kindlasti valitsuskoalitisoonis on praegu valitsuskriis, see on selge. Oluline on lisaks muudele võitlustele tegeleda jooksvalt covidiga, majanduskriisiga, tööhõivega,” kõneles Ratas pressile.

“Ma kuidagi ja kordagi ei saa nõustuda, et hakkame kedagi ükskõik, mis alusel välja saatma. See ei ole kuidagi minu jaoks vastuvõetav, sellest tuleb lähtuda. Mis sellest edasi saab? Töötan selle nimel, et seda küsimust lahendada, et seda koalitsiooni hoida,” lisas ta.

Kas mõni minister läheb ära, seda Ratas ajakirjanduse ees ei lahanud. Ütles, et koalitsioon kohtub nii kaua kui vaja. Ratas kinnitas, et ühtki inimest ei tohi ükski poliitik või valitsuse liige ajada Eestist ära. “Minu jaoks on see väga suur ja põhimõtteline probleem,” märkis ta.

Martin Helme edastas hommikul ultimaatumi - läheb ta isa, läheb ka koalitsioon. “Siin, pressikonverentsil, siin neid poliitilisi olukordasid ei lahendata. Keeruline olukord kindlasti, teen tööd, et see olukord saaks rahuldatud.

Martin Helme märkis hommikul, et Jüri Ratta ühismeedias tehtud kriitika Mart Helme suunal oli kui selja tagant kallale karanud. “Mina kindlasti seda Deutsche Wellele intervjuud ei andnud, sealt sai see teema alguse, kus Helme andis mõista, et seksuaalsed vähemused peaksid Eestist ära minema. Ma ei saa seda kuidagi tolereerida peaministrina või tavalise kodanikuna,” vastas Ratas.

“Kui ma teaks täna konflikti lahendamist, siis ma ütleks teile,” ei rääkinud Ratas, mis kompromissiga võiks koalitsioon tüli lahendada. Ratas kinnitas, et ei kutsu kaamerate ees ühtegi ministrit tagasi.

Ratas tõi välja, et EKRE on ka varem toonud välja “punaseid jooni”, kuid lõpuks on siiski kompromiss leitud.