VIDEO | Jüri Ratas: märkame, kui palju on meie seas neid, kellele me pole veel suutnud piisavalt toeks olla

Ratas ütles, et järgmisele aastale, kümnendile ja sajandile pannakse algus meie mõtete, sõnade ja tegudega. "Mõistame, et parim riik on inimkeskne: kelle inimesed tunnevad end hoitud ja väärtuslikena. Kui vaatame, siis märkame, kui palju on meie seas neid, kellele pole me veel suutnud piisavalt toeks olla. Seega on käes aeg keskenduda Eestima inimestele sama siiralt ja ühemeelselt nagu laulupeol koos laulame," sõnas Ratas.

"Soovin siiralt, et meie riigi aastapäeval laulaksid meie südamed ridu, mida juba üle 75 aasta üheskoos lauldud on," lausus Ratas ning tsiteeris laulu "Mu isamaa on minu arm".