VIDEO | Jüri Ratas manitseb kaupmehi: allahindluskampaaniad on otsene oht viiruse levikuks

Ilmselgelt on ajendiks Sportlandis toimunu, millest kirjutas eile pikemalt ka Kasulik. Poole hinnaga kaup pani inimesed eriolukorra karmite reeglite peale sülitama.

Ratas sõnas, et ei ole aeg allahindluste tegemiseks. Ta viitas, et ka poodides kehtib reegel, et tuleb hoida teiste inimestega vahet vähemalt kaks meetrit ja koos tohib liikuda maksimaalselt kaks inimest.

"Mart Helme on oma korraldused andnud. Politsei kontrollib ja riik karistab, kui korraldusi ei järgita," toonitas ta, et ka ettevõtjad võidakse liistule võtta.

"Igaühel on oma vastutus," märkis Ratas. Ta palus ka tarbijatel vältida kauplusi, kus sellised suured allahindlused ja ette teada, et seal võib palju rahvast olla. "See on otsene oht viiruse levikuks," lisas ta.

26. märtsi hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 538 inimesel, teste on kokku tehtud 7090.

