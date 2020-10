VIDEO | Jüri Ratas: lahendust ei ole, kriis kestab. Kõik peavad kompromisse tegema

Delfi TV RUS

"Me ei saa ühelegi inimesele Eestis öelda, et ta ei kõlba siia, peab ära minema. Tundub, et seda mõistab väga hästi ka EKRE," ütles peaminister Jüri Ratas. "Aga kriis praegu kestab, lahendust ei ole."