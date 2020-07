VIDEO | Jüri Ratas kutsus üles ettevaatusele: viirus teeb maailmas tõusutrendi, meil ei ole soovi teha uut sulgemist

"Soovin kõige paremas mõttes inimestele südamele panna, et jah, meil on ju ilusad ilmad ja Eestil on läinud suhteliselt rahuldavalt, aga see ei tähenda, et see viirus oleks kuskile läinud," ütles peaministerJüri Ratas pressikonverentsi lõpetuseks. "Vastutustunne on hästi oluline, isegi sel ajal, kui päike sirab taevas. Hügieen, eneseisolatsioon, ärme neid asju unusta. Viirus teeb maailmas tõusutrendi, meil ei ole soovi teha uut sulgemist," pani peaminister kõigile südamele.

