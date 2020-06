VIDEO | Jüri Ratas: kui 50 000-euroses annetuses oleks midagi kriminaalset, siis ma oleksin esitanud tagasiastumisavalduse

“Kui selles annetuses oleks hetkel minu teada midagi kriminaalset, siis ma ei oleks teie ees peaministrina, ja mitte läbi umbusaldushääletuse, vaid läbi oma isikliku tagasiastumisavalduse. Ma ei tea, et selles ülekandes on midagi kriminaalset. Minu teada ei ole,” kinnitas Ratas.

“Ma arvan, et see, et ERJK on palunud seda prokuratuuril kontrollida, on mõistlik — tulebki neid asju kontrollida, kui on küsimusi,” lisas Ratas.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsiooni esimees Indrek Saar uuris Rataselt, mis olid need uued faktid, mida ta luges laupäeval ilmunud Eesti Ekspressi loost, mida ta oma erakonnakaaslaste ja annetuse teinud Jana-Helen Juhaste käest varem polnud kuulnud, mis pani teda meelt muutma ja naisele raha tagasi kandma.

Ratase sõnul otsustas erakond Juhastele annetuse tagasi kanda seetõttu, et Ekspressi artikkel viitas, et tegemist on lapse rahaga, mida ei tohi kasutada.

“Teiseks oli vastamata või oli vihjeid, et kuidagi on see naise endine elukaaslane seda ülekannet tehes saanud mingeid soodustusi Tallinna linnast. Seal oli väga palju vastamata küsimusi. See oli põhjus, miks me selle tagasi kandsime. Ma olen küsinud Tallinna linnapea käest, kas selles artiklis viidatud planeeringu tingimusi on muudetud. Tema vastus on olnud, et ei ole muudetud ega kavatseta ka muuta. Kelle raha see oli? Ausalt öeldes, härra Indrek Saar, minu teada on see selle naise raha. See on tulnud selle naise arveldusarvelt. Ja rohkem teadmist erakonnal selles osas ei ole,” kinnitas Ratas.

Reformierakonna fraktsiooni juht Kaja Kallas väitis, et Keskerakonnale tehtud annetuse näol on tegemist erakonnaseaduse mõistes keelatud annetusega ja et keelatud annetus tuleb tagastada viivitamata, kuid Keskerakond venitas sellega mitu kuud, kuigi teadis, et tegemist on kolmanda isiku vahendusel tehtud annetusega.

Ratas leidis, et Kallasel pole õigust kohut mõista, kas tegemist oli keelatud annetusega või mitte. “Te ütlete, et see on keelatud annetus — väga ränk süüdistus. Seda saavad öelda ikkagi õiguskaitseorganid. Kui see nii on, kui nad nii ütlevad, siis see on keelatud annetus. Kui nad nii ei ütle, siis see ei ole keelatud annetus. Neid, nagu ma ütlesin, tööriistasid teha selgeks sada protsenti lõpuni, on erakonnal vähe. See oli ka see põhjus, miks me selle tagasi kandsime.”