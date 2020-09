VIDEO | Jüri Ratas koroonapuhangust: me ei saa ühele viirusele alla vanduda ja elu seisma jätta

Ratas rõhutas, et kui ikka tuntakse end kehvasti, peaks pidusid ja tööle minekut vältima.

Ratas nentis, et kui vaadata statistikat, siis mõni näitaja on hetkel juba kehvem kui kevadel. "Aga me ei saa viirusele alla vanduda, et nüüd meie elu seisab ja tänavatel ei ole ühtegi inimest."

Peaminister lisas, et kõik peab olema tasakaalus - kõige olulisem on, et haiglad ja meditsiinisüsteem üleüldiselt vastu peab.

Ratas viitas ka meetmetele, näiteks seegi, et kehtestatakse üleriigiline öine alkoholimüügipiirang. Ta märkis, et haiged ja lähikontaktsed peavad kindlasti eneseisolatsioonis olema. "Parem karta kui kahetseda."

Pikemalt juba videointervjuus.

