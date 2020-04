VIDEO | Jüri Ratas: kogu väljumisstrateegia on avalikustatud, kuid töisemad lisad on ametkondlikuks kasutamiseks

"Avalikustatud on kogu väljumisstrateegia," ütleb peaminister Jüri Ratas. Samas on tõsi siseminister Mart Helme tänane väljaütlemine, et valitsusel on ligipääs detailsemale ja meetmete rakendamiseks või lõdvendamiseks mõeldud konkreetsete tärminitega dokument. "Need on töised lisad," kommenteerib peaminister ning lisab, et ametkond kasutab neid erinevate indikaatorite mõõtmisel.

Väljumisstrateegias on väga konkreetselt välja toodud kaheksa indikaatorit - nende seas koroonaviirusega hospitaliseeritud, intensiivravi patsiendid, nakatunute juurdekasv, nakatumine enam kui viiekümneaastaste hulgas -, mida valitsus piirangute leevendamisel hindab. "Kui nendest kaheksast indikaatorist üks näitab halvenemise märke, siis see ongi sel hetkel kaalutlemisotsus," sõnab Ratas. "Mida pöörata ja mis tugevusega - selleks peab olema alati valmis," lisab ta.

Peaminister hoiatas eilses Facebooki otseülekandes, et viirus võib sügisel tagasi karmimalt tagasi tulla. Seda öeldes tugines ta teadusnõukoja hinnangule, et novembris ja detsembris käituvad taolised viirused jõulisemalt.

Riikidevaheliste piirimiste avamist tuleb vaadata regioonide kaupa, mida peaminister arutas eile ka Läti ja Leedu kolleegidega. "Meie regioon on hetkel Balti regioon," täpsustab ta. Soome ja Eesti vaheline laevaliiklus sõltub eraldi kahe riigi otsustest. Õigustatud küsimuseks peab Ratas aga edasisi otsuseid Rootsi osas. "Rootsi on käitunud selles viiruses teistmoodi ja ma arvan, et paljud riigid siis peavad tegema otsuse, kas avavad piirid Rootsiga hiljem või mitte," ütleb peaminister.

