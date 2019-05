VIDEO | Jüri Ratas kiitis EKRE ministrikandidaadi heaks: teen presidendile ettepaneku Kingo ametisse nimetamiseks esimesel võimalusel

Ratas ütles, et tänasel kohtumisel oli vestlus selle üle, kui oluline ja vastutusrikas see väliskaubandus- ja IT-ministri valdkond Eesti majandusele ja ettevõtlusele on. "Samas see teema, mis on Eestis ikkagi olnud sihukene kroonijuveel - kogu meie digiühiskond, infotehnoloogia ja selle edasi arendamine," rääkis peaminister.

"Mina ütlesin, et minu heakskiit on olemas ja kindlasti presidendile ma selle ettepaneku teen," kinnitas peaminister Ratas. Ehkki Kingoga kui võimaliku ministrikandidaadiga polnud Ratas varem kohtunud, ütles ta, et Kingo nimi käis eelmisel nädalal EKRE juhtidega toimunud aruteludes läbi küll.

Ratase soovitus uuele ministrile on teha kõik jõupingutused selleks, et avada ettevõtjatele uksi välisturgudel. "See on tegelikult see, mida me peame tõsiselt ära kasutama, et oma eksporti tõsta," ütles Ratas. "Teiseks see, et kui me räägime infotehnoloogiast, siis pöörata suurt tähelepanu erasektorile ja loomulikult avaliku sektori infrastruktuuri hoidmine ja edasiminek," soovitas Ratas.

Kert Kingo ütles samuti, et väga oluline on meie IT-võimekus ja idufirmad. "Praegu on meil väga tugev e-riigi kuvand ja nüüd on hästi oluline samm sisuliselt ka selleni välja jõuda, sest oleme natuke sisuliselt maha jäänud sellest (kuvandist - toim.)."

Kui Marti Kuusik oli plaaninud elektroonilised valimised kõige kangemate testidega proovile panna, et selle turvalisuse osas ammendava vastuseni jõuda, siis Kingo hinnangul on e-valimiste suurimaks probleemiks läbipaistmatus.

"Võib kontrollida ära, aga ma arvan seda,et umbusu põhjus on, et see ei ole piisavalt läbipaistev. Võib-olla need protseduurid üle vaadata ja teha need nii läbipaistvaks, et inimeste umbusk kaoks," arvas Kingo.