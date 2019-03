VIDEO | Jüri Ratas Keskerakonna volikogul: riigikogu kokkutuleku ajaks me koalitsioonilepet heaks kiita ei jõua

Ratase sõnul jätkuvad kõnelused nii esmaspäeval, teisipäeval kui kolmapäeval ja ministrikohad jaotatakse ära viimasel päeval. Keskerakonna volikogu koguneb taas 6. aprillil, mil küsitakse heakskiitu koalitsioonileppele.

Kuigi Kaja Kallas tegi ettepaneku koalitsiooni moodustamiseks Jüri Ratasele 6. märtsil, heitis Jüri Ratas talle täna ette, et ettepanek ei tulnud kohe valimisööl ega sellele järgneval päeval. "See ettepanek ei tulnud meile ei 3. ega 4. märtsil vaid kolm nädalalt hiljem. Ma tegelikult ei tea, mis selle ettepaneku sisu on," ütles Ratas vastuseks sellele, mida ta arvab Kaja Kallase täna tehtud järjekordsest ettepanekust koalitsiooni moodustamiseks Reformierakonnaga.

Pikemalt näeb intervjuud ülalolevast videost.