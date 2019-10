VIDEO | Jüri Ratas: Keskerakond ei lahku Tartus koalitsioonist

Septembri lõpus Keskerakonna Tartu piirkonna juhiks valitud Jaan Toots tahab välja vahetada Keskerakonna abilinnapead Monica Ranna ja Madis Lepajõe.

Ratas tunnistas, et oli selle plaaniga kursis. Tema sõnul ei kattu piirkonna uue juhatuse mõtted täies ulatuses eelmise juhatuse omadega ning lisas, et sellises olukorras on vajalik leida parim lahendus.

Viimaseks peab erakonnajuht seda, et Keskerakond jätkab Tartus tööd nii ühtse meeskonnana kui ka koalitsioonipartneriks oleva Reformierakonnaga.

Küsimusele, miks täna läks Tartusse asja lahendama erakonna abiesimees Mailis Reps, mitte Ratas ise, vastas peaminister: "Afganistanist oli keeruline Tartusse minna."

Ratas kinnitas, et Keskerakond jätkab Tartus koalitsiooni, kuid kellest võiks saada uued abilinnapead, ta veel öelda ei osanud.