"See joon on tugevad liitlassuhted Euroopa Liidus ja NATO-s, tugev positsioon ÜRO-s," ütles Ratas, et tänasel päeval käib jutt ÜRO mittealaliseks liikmeks saamise üle julgeolekunõukogus.

"Täna kohtun 20 suursaadikuga Aafrikast, kes seda otsust hakkab 7. juunil tegema," ütles Ratas.

"Ma arvan, et president peab rohkem tasakaalu- ja sidusussildasid ehitama, mitte lõhkuma," ütles Ratas.

President Kersti Kaljulaid ütles tänases intervjuus Eesti Päevalehele, et tänane valitsus on ohtlik Eesti välispoliitikale ja liitlassuhetele. Loe lähemalt siit.