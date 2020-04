VIDEO | Jüri Ratas käskis ebaõnnestunud Keskerakonna reklaami eemaldada ja võtta parteileht ringlusest

Erakond loetleb kaanepildil ette, mitmesaja miljoniga toetavad nad maaelu, töötajaid, kultuuri ja sporti, meditsiini, ettevõtete investeeringuid ning kohalikke omavalitsusi.

Keskerakonna reklaam. Keskerakond

Keskerakonna parteilehe esikaas: "Toetame abi vajavaid valdkondi" Keskerakond

Siiski pole ajalehe kaanel märgitud, et raha tuleb maksumaksjate taskust ning lisaks on plaaninud riik koroonakriisi mõjude leevendamiseks ka laenu võtta.

Keskpäevasel valitsusasutuste pressikonverentsil sõnas peaminister Jüri Ratas (KE), et reklaam oli vale sisuga. "Tegemist oli rahva rahaga, mida seal välja kuulutati. Ma vabandan rahva ees ja olen lasknud selle reklaami maha võtta," rääkis ta. Ülalmainitud Facebooki postitus oli aga ka kell 12.44 veel ühismeedias olemas. Lisaks sõnas Ratas, et väljasaatmata Kesknädala paberlehed korjatakse kokku.

Täna hommikul kommenteeris seda ühismeedias Reformierakonna liige Valdo Randpere, kes pidas fotot esialgu rumalaks naljaks Keskerakonna kulul. "Hommikul avastasin, et selle rumala, nõmeda, madala, odava, ilge, populistliku jne. reklaami on teinud Keskerakond ise. Iludusvõistlus katku ajal. Päris tõsiselt - kas teil häbi pole, "muutunud" Keskerakond? Ma olen peaaegu pettunud, et tegu pole valeuudisega. Täitsa õudne," seisis Randpere kommentaaris.

Politoloog Martin Mölder nentis, et poliitika ei lõpe ka kriisi ajal ning see on täiesti ootuspärane. "Koalitsioon ja koalitisoonierakonnad proovivad näidata oma samme kriisiga võitlemisel oma töövõitudena, mida nad kindlasti ka on. Opositsioonierakondade instinkt on aga avalikkust veenda, et see valitsus on sobimatu ning et vähemalt osad kui mitte kõik nende tegevused ja poliitikad on halvad," selgitas Mölder. "Hinnangu kõigele sellele annab aga lõppkokkuvõttes valija," lisas ta.