VIDEO | Jüri Ratas: Kaimar Karu on teinud tööd hästi

Peminister ütles, et teeb reede õhtul presidendile ettepaneku, et Kaimar Karu tagasi kutsuda ning nimetada uueks väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministriks Raul Siem, kes praegu töötab siseministri nõunikuna.

Ratas tõdes, et parem on, kui kriisi ajal selliseid otsuseid ei tehta, aga "täna on see olnud ühe valitsuspartneri soov, valitsuskoalitsiooni lepingu järgi see koht kuulub EKRE-le ja loomulikult neil on õigus, kui see kandidaat on sobilik ka peaministrile, neid muudatusi teha."

E-valimisi peaministri kinnitusel kaotama ei hakata.