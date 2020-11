VIDEO | Jüri Ratas: jõulupeod ja -trallid tuleb ära jätta

Peaminister Jüri Ratas nentis tänasel valitsuse pressikonverentsil, et koroonaviiruse levik on Eestis hoogustunud ja olukord kriitiline. Kuigi kevadest tuli tarkus, et teha nii vähe piiranguid kui võimalik, et hoida majandus toimivana, siis on peaministri sõnul tänane seis selline, et kui valitsus samme ei astu, võime lähinädalatel olla kriisis.

"Kui rääkida võimalikest uutest piirangutest, siis valitsus hakkab neid täna ja teisipäeval arutama. Kindlasti üks sõnum on see, et jõulupeod ja -trallid tuleb see aasta ära jätta. Avalik sektor ja riigitasand võiks siin näidata eeskuju. Teiseks ühistranspordis on väga konkreetne ja tugev soovitus maski kandmine," ütles Ratas.

Ta lisas, et samuti tuleb üle vaadata ürituste piirarvud ning kutsus tööandjaid üles võimaldama töötajatele kaugtööd nii palju kui võimalik.

Karmimate piirangute kehtestamisel lähtub valitsus peamiselt nakatunute ja haiglaravil viibijate arvust. Samuti on oluline nakkuskordaja R0, mis näitab, kui palju üks inimene teisi enda ümber nakatab. Eesti praegune nakkuskordaja on 1,4, mis tähendab, et üks inimene nakatab keskmiselt 1,4 inimest.

"R on juba tõusnud nii kõrgele, et siin tuleb astuda samme. Kui me neid piiranguid ei tee, siis jätkab nakkuskordaja väga kõrget näitu edasi," nentis peaminister.

Valitsuse soovitus kanda rahvarohketes kohtades maski on tõstatanud küsimuse, millisel juhul tehakse see kohustuslikuks. Ratas ütles, et valitsus arutab ka selle üle, aga kordas veel, et hetkel on maski kandmine tugevalt soovituslik.

Kuna maskide hinnad on kõrged, siis tuleb valitsusel nende kohustuslikuks muutmisel kaaluda ka maskide kompenseerimise võimalusi.

Ratas ütles, et riik on loonud endale maskide ja isikukaitsevahendite varu eeskätt meditsiiniasutustele, kui nendes peaks olukord kriitiliseks minema. Samuti toetab riik isikukaitsevahenditega hooldekodusid, kus on viirus levima hakanud. Ratas lisas, et samuti on valitsus valmis teatud tööjõukulusid kompenseerima, kui hooldekodud peavad oma töö ümber korraldama.