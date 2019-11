VIDEO | Jüri Ratas: Järviku küsimus peab järgmisel nädalal lahenduse saama

Ratas kinnitas meediale pärast volikogu ees esinemist, et olukord on keeruline ja peaministrina on tema ülesanne tagada ministeeriumites töörahu.

Ta ütles, et ehkki Järvik on esitanud palve vabastada kantsler Illar Lemetti ametist laual, kuid Ratas teeb sellise otsuse, mis tagab töörahu. "Kindlasti kantslerit ei vabastata ega panda ametisse läbi avalike kirjade meedias," ütles ta.

Küsimusele, mis variandid üldse praegu Järvikuga seoses laual on, vastas Ratas, et laual on olnud üksnes tema tunnetus, mis sai riigisekretäri komisjoni aruandega kinnitust: Mart Järvik on ületanud oma pädevust.

Küsimusele, miks EKRE Mart Järvikust kinni hoiab, vastas Ratas, et ühelt poolt oli esialgu küsimus, kas EKRE juhid usuvad riigisekretäri aruannet või mitte. Ent kuna Mart Helme on öelnud, et tema selle erapooletuses ei kahtle, siis teiseks põhjuseks võib olla see, et EKRE-le on raske, et valitsusest on lahkunud juba kolm nende ministrit.

"Eks erakonnal olegi raske. Tean seda omast käest - eelmises valitsuses üsna lühikese perioodiga läks kolm ministrit. Loomulikult on see keeruline," ütles Ratas.

Ratas lubas valitsuspartneritega konsulteerida lähima 48 tunni jooksul ning avaldas lootust, et lahendus sellele pikaks kujunenud kriisile püütakse leida järgmise nädala sees.

Ratas ütles oma kõnes volikogule, et maaeluminister Mart Järviku pikaks veninud skandaali tuleb kannatlikult suhtuda. "Oleme selle pisut enam kui poole aasta jooksul teinud olulisi otsuseid, aga näinud ka tõrkeid ja muresid," märkis täna kolm aastat tagasi peaministriametisse astunud Ratas.