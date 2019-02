VIDEO | Jüri Ratas: inimesi, kes ise hakkama ei saa, saaks kindlasti paremini aidata

Peaminister Jüri Ratas ütles, et president Kersti Kaljulaidi kõnest jäi eelkõige meelde see osa, kus riigipea rõhutas vajadust aidata inimesi, kes ise endaga hakkama ei saa ning möönis, et kindlasti saaks paremini.