VIDEO | Jüri Ratas: Eesti saab Euroopa Liidust 8,3 miljardit, tagasi maksame 2,4 miljardit

Täna öösel saavutas Euroopa Ülemkogu kokkuleppe uues pikaajalises eelarves (MFF) aastateks 2021-2027 ning majanduse taaskäivitamise kavas. Euroopa Liidu praegune seitsmeaastane eelarve saab läbi selle aastaga, majanduse taaskäivitamise kava on aga vaja, et majandus saaks toibuda koroonapandeemiaga kaasnevast majanduskahjust.

Täna tutvustas Brüsselist saabunud Ratas kokkuleppe põhisisu. "Eesti üldmaht järgmise seitsme aasta jooksul, kui arvestame kokku taaskäivitamiskava ja MFFi, siis Eesti saab Euroopa Liidust 8,3 miljardit, tagasi maksame 2,4 miljardit. Eesti panustab liikmemaksuna ühe euro ja saab tagasi 3,5 eurot. Kui võrrelda praeguse eelarveperioodiga, siis praegu saab Eesti iga panustatud euro eest tagasi 3,87 eurot," rääkis Ratas.

Kui varem on olnud juttu, et peame uues eelarves arvestama eurotoetuste tugeva vähenemisega, siis praegu on tegemist praktiliselt sama tasemega.

Majanduse taaskäivitamiseks mõeldud toetused jagunevad laenudeks ja tagastamatuks toetuseks. Viimased lähevad üsna suures ulatuses ühtekuuluvusfondi, millest on juba aastaid rahastatud erinevaid projekte Eestis, aga ka erinevate roheinvesteeringute tegemiseks. Samuti digitaalsete reformide jaoks, maaeluks, samuti natuke ka teaduse ja innovatsiooni jaoks.

Umbes 200 miljonit läheb Ratase sõnul õiglase ülemineku fondi, et fossiilkütusest sõltuvad piirkonand läheksid üle keskkonnasõbralikule tootmisele. Eestis tähendab see esmajoones Ida-Virumaad.

"Täna Ida-Virus põlevkivi kaevandatakse, seal seda töödeldakse ja seal on ka väga suur jalajälg. Tuleb üle minna keskkonnasõbralikele tootmisviisidele ja sisenditele, mis annab võimaluse, et inimesed ei kaota tööd, vaid saavad tööd jätkata," ütles Ratas.