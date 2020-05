VIDEO | Jüri Luik: Eesti rahvas pidi pärast II maailmasõda oma Valget Laeva ootama pool sajandit kuni uus võimaluste aken avanes. Siis tõusime ka meie nagu fööniks tuhast

Teine maailmasõda, kuid eeskätt sellele eelnenud ja järgnenud perioodid andsid Eestile väga selgeid õppetunde. Esiteks, geopoliitiline asend teeb Eesti iseseisvuse mõeldamatuks ilma demokraatlike liitlasteta, kellel on majanduslik ja sõjaline jõud. Euroopa Liidu ja NATO liikmelisus ei ole meie jaoks üksnes paratamatu julgeolekupoliitiline valik. Me oleme eurooplased – see on meie ajalooline ja kultuuriline identiteet – mistõttu me kuulume loomulikult Euroopasse.

Teiseks, me peame hoidma kätt idanaabri pulsil, mis tähendab Venemaa arengu igakülgset ja pidevat jälgimist ja mõistmist, sest sõjalised ja nõndanimetatud hübriidohud ei ole kadunud ka pandeemia tingimustes ja ei kao ka peale seda, määramata ajaks. Eesti iseseivus on väga kallis ning tuhanded eestimaalased on selle eest oma elu või tervise andnud. Ma tänan veterane, kes on võidelnud Eesti iseseisvuse eest Eesti pinnal. Tänan ka neid, kes on võidelnud ja võitlevad Eesti julgeoleku eest käimasolevates rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides. Langetan pea langenute mälestuseks. Me kaitseme Eestit igal juhul.

Ja lõpuks. Eesti ja teised NATO liitlased annavad endast parima, et Venemaad heidutada ja uut sõda vältida. Aga konflikt ei pruugi puhkeda ka Läänemere piirkonnas, vaid tuhandete kilomeetrite kaugusel, mistõttu teeb Eesti koostööd oma liitlastega ka Lähis-Idas ja Aafrikas.

Teise maailmasõja lõpu tähistamine toore sõjalise jõu demonstratsiooniga ei ole mõeldav läänelikus väärtusruumis. Meile pole samuti vastuvõetav sõjaga seotud ajalooliste faktide maha vaikimine, moonutamine või lausa ümberpööramine. Ei, Suurbritannia ja Prantsusmaa ei olnud Teise maailmasõja sepitsejad, Poola ei olnud selle sõja algataja. Ajaloolane Juri Dmitrjev avastas Stalini režiimi poolt mõrvatud tuhandete inimeste massihaua Sandarmohis – Karjala Vabariigis – ning tõi selle avalikkuse ette, nüüd ta istub “kurjategijana” vanglas. Kreml on asunud selles, oma tavapärast taktikat jälgides süüdistama hoopis Soomet. See on täiesti lubamatu.