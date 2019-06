VIDEO | Jürgen Ligi: kange alkohol tehakse Eestis Lätist odavamaks, see on absurd

Aleksander Pihlak reporter RUS

Riigikogu reformierakondlasest liige Jürgen Ligi ei mõistnud, miks plaanitakse viinapudeli hind Eestis muuta odavamaks Läti hindadest. Ligi põhjendas, et Eesti ja Läti ostujõud on erinev ning on loogiline, et Eestis on pisut hinnad lõunanaabrist odavamad.