VIDEO | Jürgen Ligi hinnangul sai Aivar Rehele saatuslikuks Danske Panga skandaaliga kaasnenud emotsionaalne surve

Ligi ütles Delfile, et teda šokeeris, kuidas ajakirjandus tootis uudiseid, et Rehe juhtumi puhul on tõenäoliselt tegu enesetapuga. Samas pidanuks delikaatsus algama juba politseist.

Danske Panga rahapesuskandaalis Ligi Rehet kaasosaliseks või kasusaajaks ei pea. Rehele sai Ligi hinnangul saatuslikuks emotsionaalne surve, mille all ta oli.

Ligi sõnul tuleb kuritegusid tõestada ning ebaõnnestumistel ja kuritegudel vahet teha.

Täna leiti Tallinnast Danske Panga Eesti filiaali endise juhi Aivar Rehe surnukeha. Delfi andmetel leiti ta koduaiast. Rehe kadumisest teatati politseile esmaspäeval ning sama päeva õhtul algasid mehe aktiivsed otsingud.