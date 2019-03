VIDEO | Jõhker liiklusohutuse rikkumine! Harjumaal veeti matkalisi liikuva auto järelkärul kummipaadivirnas

"Sellisel viisil inimeste transportimine on ohtlik ja lubamatu," ütles Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe.

Tema sõnul on selline viis logistikaprobleemi lahendamiseks vastutustundetu, kuna niimoodi seatakse ohtu mitmeid inimesi. "Kui on vaja matkalisi transportida, tuleb seda teha nii, et see on kõigile turvaline. Suurema seltskonna vedamiseks tuleb kasutada bussi või käia kasvõi mitu korda sõiduautoga, kui pole suuremat sõidukit," rääkis Kullamäe.

Järelhaagisele on kleebitud Reimann retkede kodulehekülje aadress. OÜ Reimann Retked juhatuse liige Katri Reimann ütles Delfile, et nende ettevõte transporditeenust ei paku. "Jõe äärde ning jõe äärest ära liiguvad kliendid oma transpordiga."

Pärast video vaatamist sõnas Reimann, et kindlasti pole selline transpordiviis liiklusohutusega kooskõlas ning lubas, et edaspidi on ettevõte varustuse klientidele rentimisel oma rentimistingimustes ja kasutamise instruktaažis põhjalikum.

Et selgitada välja juhtunu asjaolusid, palub politsei video autorit võtta politseiga ühendust, kirjutades aadressile pohja.lmt@politsei.ee.