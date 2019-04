VIDEO | Jevgeni Ossinovski: võimule on tulemas erakond, kes demokraatliku vaba õigusriigi väärtusi lõpuni ei jaga

“Arutasime üldiselt sisepoliitilise olukorra üle ja arusaadavalt seisab ees mitmeid olulisi sisepoliitilisi protseduure ja sellest tulenevalt president tahab saada maksimaalselt erinevate poliitiliste jõudude vaadet sellele, mis riigis toimub ja mis saama hakkab,” ütles Ossinovski pärast presidendiga kohtumist.

“Arvestades seda, et võimule on tulemas erakond, kes demokraatliku vaba õigusriigi väärtusi lõpuni ei jaga või vähemasti avaldab avalikult kahtlusi ja kõhklusi selles osas, siis kindlasti ka presidendi kui põhiseaduse ja põhiseaduslike väärtuste kaitsja rollist tulenevalt on tegemist olulisema valitsuse moodustamise protsessiga, kui me oleme siiani harjunud,” leidis Ossinovski.

“Minu sõnum presidendile oli kindlasti see, et ehkki ühelt poolt on tegemist parlamentaarse demokraatia mõttes legitiimse protsessiga, kus sellel poliitiliste jõudude kogumil, kellel on parlamendienamus käes, on kindlasti seaduslik õigus valitsust moodustada, Eesti riiki valitsuse tasemel valitseda, siis see kindlasti ei saa tulla teiste inimeste õiguste arvelt. See, et sul on seaduslik õigus põhiseaduslikus raamis valitseda, ei tähenda seda, et sa võid teha ükskõik mida,” rõhutas Ossinovski.

SDE esimees märkis, et ta jagab presidendiga väärtuselist seisukohta, et Eesti demokraatlikku ühiskonda ei sobi inimeste jagamine õigeteks ja valedeks. Samuti ei sobi tema sõnul ajakirjanike, meedikute, kohtunike ja paljude teiste inimeste ähvardamine ja alavääristamine. “Ja kindlasti kutsusin üles presidenti ka selle selge sõnumi tulevase valitsuse liikmetele andma.”