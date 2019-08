VIDEO | Jaanus Karilaid umbusaldusavaldusest: Kaja Kallas hindas olukorda valesti. Nõelaga sõtta ei tulda

Karilaid arutleb, et reformierakondlased hindasid poliitilist olukorda valesti. "Tundus, et hetk on küps. Nad ei süvenenud, ei mõelnud käiku läbi," räägib ta sellest, et Mart Helme asemel otsustati umbusaldada ikkagi peaminister Ratast.

"Nõelaga sõtta ei tulda. Reformierakond on tulnud nõelaga lahingusse," märgib ta. Karilaid oletab, et Kaja Kallas arvas, et Vaheri juhtumi puhul on pinged ühiskonnas nii kaugele jõudnud, et hetk, kus rünnata, aga eksiti.

Karilaid usub, et Reformierakonna tänane aktsioon annab Ratase valitsuse jõudu juurde. "Reformierakond peab veel tükk aega küpsema opositsioonis. Mõtlema, mis tegelikud lahendused, mis Eestit edasi viiks."