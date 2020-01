VIDEO | Jaan Toots: oleksime pidanud juba oktoobris selle sammu tegema

Sarnaselt erakonna aseesimehele Jaanus Karilaiule, ei välista Toots, et ka pärast koalitsiooni lagunemist võiks uus võimuliit ikkagi sündida Keskerakonna ja Reformierakonna vahel. „Kui nende läbirääkimised Sotsiaaldemokraatidega ei õnnestu, siis me oleme endiselt avatud.”

Toots teavitas tehtavast sammust hommikul ka erakonna esimeest, peaminister Jüri Ratast, kes Tootsi sõnul oli öelnud, et Toots oskab kohapeal olukorda paremini hinnata.

„Monica Rannale me umbusaldust avaldama poleks hakanud, sest me ei tea, kas me hääligi oleks kokku saanud ja kogu see saaga oleks kestnud veel kaks kuud. Me oleme öelnud, et Monica käitumine oli halb ja see teema on lõpetatud. Kui ta on tubli, küll ta siis astub sotsidesse ja läheb oma eluga edasi. Aga meie erakonda ta enam ei pärsi,” sõnas Toots lõpetuseks.