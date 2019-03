VIDEO | Jaak Madison: tõenäosus koalitsiooni sünniks on väga suur, uuel nädalal jagame ameteid

Anette Parksepp Video: Jaanus Lensment Fotograaf-videoreporter RUS

EKRE aseesimees Jaak Madison ütles erakonna volikogu järel, et koalitsioonikõnelused on jõudnud lõpusirgele ja EKRE valijate huvid on kaitstud.