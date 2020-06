VIDEO | Jaak Madison: Mart Helme otsus šokiteraapiat ei tekitanud, aga väike üllatus ikka

Kas uus juht peaks tooma ka erakonda muutusi, arvas Madison, et seda tuleb alati ja kindlasti teha, sest igal erakonnal on miinuskohti, mida tuleb parandada. Madisoni sõnul on Helmel vaja erakonna edukaks juhtimiseks vaja liitlasi. "Mina olen kahtlemata üks neist," ütles Madison. Ta märkis ka, et Mart Helme tänane otsus šokiteraapia polnud, aga väike üllatus ikka.

Mida arvas Madison ise erakonna esimeheks kandideerimisest ja miks ta täpsemalt Martin Helme kandidatuuri toetab, vaata lähemalt videost.