VIDEO | Jaak Madison Brexiti leppe heakskiitmisel: Euroopa Liitu jäämise toetajad valetasid

“Proua president, milline etendus taas ja lõpuks viimast korda. Esiteks, ma ei nuta. Ma õnnitlen briti vendi,” juhatas Madison Euroopa Parlamendis tehtud sõnavõtu sisse (videos alates 17.51 — toim)

“Üks asi, mida ma tahaksin mainida, on see, et IMF ennustas eelmisel nädalal, et Suurbritannia majandus kasvab järgneva kahte aasta jooksul pärast Brexitit kiiremini kui eurotsooni majandus,” märkis Madison.

“See tähendab, et kõik need jääjad valetasid enne Brexitit. Nad valetasid, et Suurbritannia majandust tabab krahh. Nii nad valetasid,” ütles Madison.

Ta märkis, et kui Ühendkuningriigi majandus kasvab kiiremini kui ELi oma, tähendab see seda, et EL teeb midagi väga valesti. “Kui me oleme nii edukad, siis miks me oleme nii aeglased ja nad on nii kiired?” küsis Madison ja soovis reede õhtuks head tähistamist.

Euroopa Parlament kiitis kolmapäeva õhtul heaks Ühendkuningriigi EList väljaastumislepingu häältega 621 poolt, 49 vastu, 13 erapooletut.

1. veebruaril algav üleminekuperiood lõpeb 2020. aasta detsembri lõpus. Mis tahes leping tulevaste ELi ja Ühendkuningriigi suhete kohta tuleb sõlmida enne seda kuupäeva, et see saaks jõustuda 1. jaanuaril 2021.

Üleminekuperioodi võib pikendada ühe korra ühe kuni kahe aasta võrra, kuid sellekohase otsuse peab ELi-Ühendkuningriigi ühiskomitee tegema enne 1. juulit.

Euroopa Parlament peab tulevasi suhteid puudutava lepingu heaks kiitma. Kui sellises lepingus viidatakse pädevustele, mida EL jagab liikmesriikidega, peavad selle ratifitseerima ka riikide parlamendid.