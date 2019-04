Juske ütles intervjuus Delfile, et Kõlvartile antud võimalike opositsioonihäälte taga võib olla ka tõsiasi, et kellelegi lubati midagi.

Volikogu esimehena on Kõlvart Juske sõnul olnud oma eelkäija Kalev Kalloga võrreldes avatum ja kaasas opositsiooni rohkem. Kas Kõlvart ka linnapeana mingit sisulist muutust toob, näitab Juske sõnul aeg.

Juske sõnul on oluline, et Kõlvart hoiaks sidet ka eestikeelsete tallinlastega, kuid ta saab Juske hinnangul ka aru, et see on oluline ja samas ka suur väljakutse.