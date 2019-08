VIDEO | Jaak Aaviksoo tehnikaülikooli euroraha pettusest: kontrollimehhanismid pole tasakaalus

Rektor Jaak Aaviksoo ütles, et pole tänaseni selge, kes on vilepuhuja, kes Nurkse instituudi Euroopa Liidu raha pettusest rääkis. “Tõepoolest ta [vilepuhuja - toim.] ütles, et Nurkse instituudis on esitatud andmeid tõele mittevastavalt ja need olid väga räiged süüdistused,” sõnas Aaviksoo. “Kui oleks olnud konkreetne sisend, oleksin saanud konkreetseid projekte kontrollida,” lisas rektor viidates, et ta ei tegutsenud viis kuud tagasi, kuna vilepuhuja palus anonüümsust ja diskreetsust. Siseaudit TTÜ projektidest jõudis Aaviksoo kätte paari kuu jooksul ning sealt olulisi rikkumisi ei esinenud. "Esialgu vajavad ka Postimehe väited ülikooli poolt kinnitusi," sõnas ta.

Postimehe ajakirjanik Martin Laine lükkas ümber Aaviksoo väite, et tal polnud infot konkreetse projekti kohta. Nimelt oli vilepuhuja Aaviksoole telefonitsi öelnud, mis projektis pettus käib. Aaviksoo vastas, et allikas oli öelnud, et teeb projektis kaasa ning palus anonüümsust ja sel põhjusel ei näinud ta vajalikuks konkreetset projekti uurida.

Kuu jooksul peaks TTÜ välja selgitama, kas on vaja uurida ka teisi projekte ning alustada kuriteomenetlust. Ajakirjanik küsis, kas audit uurib inimeste töötamist projekti juures. Aaviksoo vastas, et kõik töötajad või doktorandid ei pruugigi teada, mis perioodil nad mis projektis kaasa teevad.