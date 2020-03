VIDEO | Jaak Aab: Hiinast tellitud kaitsevahendite toomiseks läheb vaja kolme-nelja lennukit

Jaak Aab rääkis, et peale eile Hiina tarnijaga sõlmitud suurt isikukaitsevahendite ostu lepingut on täna kulunud palju aega nende Eestisse toimetamise logistika paika saamisele.

„Selle kallal just töötasime eile-täna. Kella 12-ks täna olid pakkumised logistikafirmadelt. Kui keegi kujutab ette, et võtame kuskilt X lennuki ja lähme järgi, siis ei ole see päris nii lihtne. Siis on bürokraatia, Hiina riigi bürokraatia. Logitikafirmadel on need load olemas ja ma loodan, et täna saavad nad välja valitud. Neli suuremat tulid pakkuma ja nad on väga operatiivsed, sest tegemist on riigi tellimusega. Kui ütleme, et on vaja minna, siis nad ka lähevad,“ kinnitas Aab.

Paralleelselt juba suheldakse Hiina kaitsevahendite tarnijaga, kuidas ja millistes kogustes ta toob Eesti tellimuse Šanghai lennuväljale, kus neid siis järjest Eestisse hakatakse lennutama.

„Praegu tarnija-tootjaga räägime läbi just tonnaažid ja kubatuurid, et pakkida kokku esimene lennuk. Kui saame teada, et nüüd on seal Šanghai lennuväljal kogus olemas, siis läheb lennuk järgi,“ sõnas Aab olles tänasel koroonakriisi pressikonverentsil ennustanud, et ehk toimub esimene lend juba tuleval nädalal.

„Töö käibki selles suunas, et saada aru, kui kiiresti tarnija saab selle koguse sinna lennuväljale. Peame tonnaaži ja pakendid välja arvutama, aga räägitakse kolmest-neljast lennukitäiest,“ täpsustas ta.