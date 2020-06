VIDEO JA OTSEBLOGI | Nõukogu otsustas, et Aivar Mäe jätkab ametis, ahistamissüüdistusi arutatakse edasi pärast puhkust

Nõukogu esimes Arne Mikk ütles tänasel pressikonverentsil, et nõukogu ei tolereeri Eesti Ekspressi artiklites kirjeldatud käitumist ega ülekohut töötajate vastu. "Konsensuslik kokkuvõte on, et artiklis kirjeldatud suhtlusviis ei ole korrektne ega vasta teatri väärtustele," sõnas ta.

Nõukogu kuulas täna ära ka teatrijuhi Aivar Mäe selgitused. Kuna nendeni pole seni jõudnud ühtki kaebust ja nõukogul pole volitusi kedagi süüdi või õigeks mõista, siis plaanitakse arutellu kaasata teatri usaldusisikud ja asja lahendamisega edasi minna.

Mäe jääb ametisse

Mäe jääb ametisse ja läheb kohe korralisele puhkusele, mis nõukogu sõnul pole seotud praeguste ahistamissüüdistustega. Mäe pidavat Miku sõnul järgmisel nädalal oma juristidega kohtuma, et edasised sammud paika panna.

Nõukogu esimees märkis, et Mäe avaldas tänasel kohtumisel oma käitumise pärast kahetsust. "Mäe on teatraalne inimene, kes on nüüd aru saanud, et muutunud ajas ei võta uus generatsioon paljusid tema nalju vastu. Ta saab aru, et tema käitumismaneer või suhtumine peab ja saab totaalselt muutuma," ütles Mikk. Samas nentis ta, et edaspidi jäävad Estonia teatri koridorid süngeks, sest töötajad ei julge enam üksteist "kallistada ja suudelda", sest seda võidakse valesti mõista.

Nõukogu aga kinnitas ka, et ootab jutule töötajaid, kes on Mäe poolt ebaväärikat käitumist kogenud. Pöördujatel on nõukogu sõnul nende lubadus, et isikud hoitakse saladuses.

Loe lähemalt otseblogist, kuidas nõukogu liikmed tänasest kohtumisest aru andsid:

Aivar Mäe personaalküsimus Pressikonverents on läbi. Küsimus: Mille pärast Mäe täna kahetsust avaldas? Mikk: Mäe on teatraalne inimene, kes on nüüd aru saanud, et muutunud ajas, uus generatsioon ei võta paljusid tema nalju vastu. Ta saab aru, et tema käitumismaneer või suhtumine peab ja saab totaalselt muutuma. Tänane nõukogu koosolek jäi pooleli, edasi arutatakse järgmisel nädalal ja siis annab nõukogu selle olukorra lahendamise kohta rohkem infot. Ta kinnitas ka, et Estonia juhtimiskultuur nüüd muutub, mis puudutab töötajate võimalusi oma kaebusi esitada ja selgemaid käitumisreegleid. Mikk kinnitas, et Mäe puhkus on korraline, mitte praegustest sündmustest tingitud. Mikk ütles, et tulevikus hakatakse koridoris ringi käima süngete nägudega, kedagi ei kallistata ega suudelda. See tekitab tema sõnul teatris teiselaadse õhkkonna, sest inimesed hoiavad ennast vaos, kuna keegi võib seda valesti tõlgendada. Küsimus: Mis garantiid saab nõukogu anda nendele, kes nende juurde pöörduvad? Nõukogu sõnul on pöördujatel nende lubadus, et nende isikud hoitakse saladuses. Muud garantiid ei ole anda, aga sellele lubadusele saavad inimesed kindlad olla. Urve Tiidus kinnitas, et nõukogu on avatud kõigile pöördumistele, et Mäe kohta tehtud süüdistusi kontrollida. Küsimus: Kas Aivar Mäe jätkab oma kohal samamoodi? Mikk: Aivar Mäe läheb järgmisest nädalast puhkusele ja selle küsimuse juurde, kas tema töösuhe jätkub, tuleb nõukogu tagasi. Hetkel ei ole selles osas midagi otsustatud. Küsimus: Miks pole usaldusisikud seni ahistamissüüdistuste osas tuge pakkunud ja asja lahendanud? Mikk vastas, et usaldusisikute poole pole keegi pöördunud, mis on selgelt vastuolus Ekspressi tänase artikliga. Aivar Mäe kohtub järgmisel nädalal juristiga ja annab siis oma järgmistest sammudest ise teada. Küsimus: Kas Aivar Mäe jaoks jääb kõik pärast Ekspressi artiklit samaks, mingeid tagajärgi ei ole? Nõukogu esindaja vastas, et järgmisel nädalal on kavas uus kohtumine, et asja edasi arutada ja tõde välja selgitada. Täna ei ole ajakirjanikele veel palju infot anda. Nõukogul ei ole volitusi kedagi süüdi või õigeks mõista, ütles nõukogu liige Helle-Moonika Helme. Nõukogu kuulas ära Aivar Mäe selgitused ja nendini ei ole seni jõudnud ühtki kaebust, mis viitaks teatrijuhi ebaväärikule käitumisele. Mikk ütles, et appi kutsutakse teater Estonia usaldusisikud, et arutada, kuidas organisatsioon saab paremini sellisteks olukordadeks valmis olla. Mikk ütles, et tänase koosoleku konsensuslik kokkuvõte on, et artiklis kirjeldatud suhtlusviis ei ole korrektne ega vasta teatri väärtustele. Nõukogu ei tolereeri kirjeldatud käitumist ega ülekohut. Pressikonverents algab. Nõukogu esimees Arne Mikk võtab esimesena sõna. Pressikonverentsi algus venib.

Politsei julgustab alandamist kogenud töötajatel nende poole pöörduma

"Mõistame, et emotsionaalselt on tegemist väga keeruliste üleelamistega, ent julgustame kõiki, kes tunnevad, et neid on vääriti koheldud, politseisse pöörduma. Edastasime läbi artikli autori naistele ka politseiniku telefoninumbri, kellele helistades saavad nad oma loo ära rääkida ja nõu küsida," ütles kesklinna jaoskonna ennetus-menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko eile Delfile.

Mirošnitšenko sõnas, et teinekord kardavad naised sarnaste juhtumite puhul politseisse pöörduda, sest arvavad, et nende nimed tulevad kuidagi avalikuks. "Meie poole pöördujaid politsei ei avalikusta," kinnitas ta.